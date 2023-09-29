Фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий в День памяти жертв Бабьего Яра рассказала об этой трагедии украинцам. Об этом звезда сообщила в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Самой молодой жертве было три дня, самой старшей - 103 года. Что сейчас, что 82 года назад, зло не знает меры или милосердия. Сегодня - День памяти трагедии в бабьем Яру. Тогда только за первые два дня убили более 33 тысяч евреев", - написала звезда.

"Мы и по сей день не знаем, сколько людей расстреляли за все время оккупации, кому удалось спастись. Сначала нацистская власть пыталась спрятать преступления, советская же - уменьшить их, иногда вспоминая о "жертвах среди мирного населения", - продолжила Кристина.

"Только при независимости Украины трагедию начали достойно чтить, говорить о Холокосте. Эти события еще нуждаются в осмыслении, но без этого мы не составим украинский исторический горизонт. Каким бы кровавым и трагическим иногда он не был, мы не имеем привилегии забывать об ужасах прошлого, иначе они повторятся снова", - подытожила украинская певица Кристина Соловий.

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