Фаворитка Святослава Вакарчука Кристина Соловий обратилась к военным на передовой, куда приехала с концертом. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Защитники и защитницы Украины, 9 лет вы стоите стеной между свободным миром и злом настолько абсолютным, что, кажется, оно может существовать только в книгах.

Именно вы защищаете и делаете возможным нашу реальность.

Я буду и дальше продолжать помогать вам, петь для вас, без устали проводить благотворительные концерты, собирать средства на оружие и защиту, ведь искренне верю, что огненное слово, укрепленное действием, способно зажечь сердца победы.

Слава Украине!", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"спасибо нашим ангелам охранникам",

"Дай Бог, Украина победит",

"Ангелы охранники защищайте наших воинов".

Стоит отметить, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни". Там звезда сразу пошла в команду Святослава Вакарчука, с которым работала и после проекта.

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