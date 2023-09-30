Реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася своїм самопочуттям. Зірка опублікувала нові кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"У Києві щоранку вставати все важче. Але ми написали дві дуже класні пісні. Хочете почути?", - написала зірка в публікації.

"Я вже якийсь день у Києві і офіційно заявляю, що Київ нещадно пожирає мою енергію. І з кожним ранком мені вставати все важче, додому я приходжу все пізніше. Усіх бачу, з усіма перетинаюсь і зробила дві дуже класні пісні, які я сподіваюся, скоро ви почуєте. Хочете почути?", - запитала зірка, звертаючись до українців.

"Але гріх скаржитися, адже я матиму трошки часу відпочити вдома, може ще раз сходити по гриби, я дуже це люблю. На жаль батьків не відвідаю, у мене батьки повболіли, сопли і так далі. І взагалі, напишіть мені тут у віконці будь ласка, наскільки часто ви бачите своїх батьків.. Взагалі напишіть свою історію, наскільки важливо вам бачити їх чи ви вже віддалилися і ви вже самостійні і вам цілком вистачає вайбера", - продовжила Alyona Alyona.

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