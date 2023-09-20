Украинцы через приложение "Дія" выбрали членов жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023, но результаты многих возмутили.

Лидерами голосования и членами жюри Национального отбора на Детское Евровидение, финал которого состоится 1 октября, стали продюсер Игорь Кондратюк (28,16%), певица Jerry Heil (24,93%) и рэперша Alyona Alyona (20,91%).

Украинцев больше всего возмутило, что место в жюри Нацотбора на Детское Евровидение не получила солитка группы Go_A, звезда Евровидения-2021 Екатерина Павленко.

В то же время, все трое избранных членов жюри нарвались на критику в комментариях к публикации на официальной странице "Евровидения". Больше всего хейта досталось шоумену и продюсеру, соавтору проектов «Караоке на майдане» и «Шанс», судье «Україна має талант!» и «X-Фактор» Игорю Кондратюку.

"Максимально далекие от евровидения персонажи (разве что Яна±). К сожалению, общественное голосование выбирает наиболее раскрученных людей, а не специалистов. 😢";

"И я за Катю Павленко голосовала! Откуда здесь Кондратюк? Кому он еще интересен?";

"Капец! Хейл опытнее Кати? Бред! Конкурс все хуже и хуже!";

"Кондратюк, человек, в свое время опозоривший украинское жюри на всю Европу. Гениальный выбор👏";

"Джерри Хэйл в жюри?! Жесть, вот это навыбираем участников 🙄 нашли экспертку блин";

"Джерри Хейл, серьезно? Тот человек, который ни разу нацотбор не смог пройти, потому что неудачно подбирал то песню, то выступление? И он должен понимать, кого обирать?😁";

"Больше не делайте голосование в Дії...", - пишут в комментариях.

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