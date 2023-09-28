Alyona Alyona поделилась архивными фотографиями своей прошлой жизни и поделилась личным. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вы уже знаете, что в прошлом я работала воспитательницей в детском саду. Сегодня моим питомцам по 13-14 лет. Мне до сих пор трудно осознавать, как быстро проходит время и как быстро меняется жизнь.

Это не простая, но важная профессия. К каждому ребенку нужно найти особый подход, а сегодня, во время полномасштабной войны, это еще сложнее, потому что каждый малыш по-своему переживает стресс вторжения", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией артистки:

"У меня тоже такие фотки есть, было время, я работала музыкальным руководителем в садике",

"Поздравляю всех воспитателей с профессиональным праздником",

"Вот так новость для меня, класс, мои поздравления!",

"Мы сегодня как раз с мужем в машине, под ваши треки, говорили о вас и представляли, какая вы, наверное, была классная воспитательница. Такая же креативная и творческая! Детям очень повезло!".

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