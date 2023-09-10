Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, какой бардак у нее в квартире

Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала, как проводит свой выходной. Звезда поделилась новыми кадрами в Инстаграм, где продемонстрировала, какой бардак у нее образовался дома.

"Сегодня у меня выходной, поэтому есть время навести порядок в квартире", - написала звезда.

Также Alyona Alyona рассказала, что надела свою любимую кофточку, в которой давала концерты в начале карьеры, а также любимые кроссовки, которые сделала уже домашними.

После этого звезда продемонстрировала объем работ, которые ей предстоит совершить. Как оказалось, Alyona Alyona превратила квартиру в склад, где находятся множество коробок прямо на полу. А стул со спинкой стал местом для хранения огромного количества вещей.

"Так лень это все убирать", - призналась знаменитость в сторис.

А до этого Alyona Alyona показала своих родителей. Как оказалось, они уже тридцать три года вместе.

"Когда-то все дети шли в школу, а родители в ЗАГС.

Последние 5 лет я чаще где-то, а не рядом. Поэтому скучаю сильнее и теперь родители – регулярные гости в моей инсти. Хочется больше что-то дарить им, дольше проводить время вместе", - поделилась звезда под фотографией своих родителей.

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