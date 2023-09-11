Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась кадрами из Мариуполя, который сегодня празднует день города

Рэп-исполнительница Alyona Alyona поздравила Мариуполь с Днем города и показала, как выглядел населенный пункт до прихода "русского мира". Ролик знаменитость разместила в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Сегодня отмечается день Мариуполя

10 сентября Мариуполь отмечает свой День города. Этот город занимает частицу в сердце каждого украинца и он чрезвычайно важен для нас всех.

Мариуполь – это Украина. Да, так есть и так будет. Мы обязательно его вернем и отпразднуем нашу победу!", - написала Alyona Alyona.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Спасибо за Вашу открытость, внимание и поддержку",

"Очень больно смотреть на Мариуполь До и После! Для этого города непременно должно наступить еще один день рождения! Тогда, когда оттуда выгонят эту орду!",

"Спасибо, с Днем города Мариуполь, когда-то мы все вместе отпразднуем снова твой День Рождения в городе!",

"Наш Мариуполь, с праздником тебя город-герой!!! Ты есть и всегда был и будешь украинским",

"Сердце на куски, как же больно, как трудно поверить в эту реальность... Только верим, только надеемся, что с Божьей помощью отстроим, возродим, и снова люди смогут радоваться жизни".

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