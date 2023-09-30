Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась своим самочувствием. Звезда опубликовала новые кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"В Киеве с каждым утром вставать все тяжелее. Но мы написали две очень классные песни. Хотите услышать?", - написала звезда в публикации.

"Я уже какой день в Киеве и официально заявляю, что Киев беспощадно пожирает мою энергию. И с каждым утром мне вставать все тяжелее, домой я прихожу все позднее. Всех вижу, со всеми пересекаюсь и сделала две очень классные песни, которые я надеюсь, скоро вы услышите. Хотите услышать?", - спросила звезда, обращаясь к украинцам.

"Но грех жаловаться, ведь я буду иметь немножко времени отдохнуть дома, может еще раз сходить за грибами, я очень это люблю. К сожалению родителей не проведаю, у меня родители поболели, сопли и так далее. И вообще, напишите мне тут в окошке пожалуйста, насколько часто вы видите своих родителей. Вообще напишите свою историю, насколько важно вам видеть их или вы уже отдалились и вы уже самостоятельны и вам полностью хватает вайбера", - продолжила Alyona Alyona.

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