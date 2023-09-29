Засмучена Оля Полякова розповіла, що її не влаштувало у дорозі.

Співачка Оля Полякова показала, як добирається до Європи. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Боже, як ми раніше не цінували можливість сісти на літак і через півтори-дві години бути в Європі де завгодно. Твою матір, я їду вже добу. Я вже так втомилася і я ще доїхала. Зараз буде літак і ще така велика черга "Ех, так хочеться нормального життя, нормального пересування. Нормального, ми цього заслужили і багато працювали, щоб нормально жити і жили. Ні, млинець, прийшли на нашу землю кінцеві щури...", - поскаржилася Полякова.

Варто зазначити, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася виступами на благодійних концертах. Вже на День Незалежності України зірка випустила патріотичну пісню, якою поділилася у своєму Інстаграм-блозі.

"У 32 річницю Незалежності України презентую свою нову пісню "Пташка", яка є символом незламності всіх, хто сьогодні страждає від війни в нашій країні. Головною героїнею mood-video до пісні стала незламна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська", - написала Полякова під відео

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