Оля Полякова объявила об изменениях в формате шоу «Взрослых девочек», которое она создаст вместе с Машей Ефросининой.

Оля Полякова рассказала, что новый сезон «Взрослых девочек» начат, пишет Politeka.net.

Две программы, уточнила Полякова, уже отсняты. И они, уверяет Оля Полякова, прекрасны.

Но, как оказалось, новые «Взрослые девочки» будут отличаться от тех, какими их привыкли видеть зрители. Полякова предупредила, что произошли изменения.

"И у нас есть некоторые изменения в формате, поэтому очень ждите, вам понравится", - заверила Оля Полякова.

Но певица призналась, что сама она не в восторге. Также Полякова намекнула, что у нее с Ефросининой возникли разногласия.

«Хотя, если честно, мне эта идея не очень. Ну, Маша настояла. Она же девочка, взрослая. Надо девочкам уступать», - пошутила Полякова в сториз на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что в последний раз в шоу "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина признавались в своих страхах.

«Клаустрофобия, танатофобия, аэрофобия, арахнофобия. За этими сложными названиями скрываются потные ладони, ускоренное сердцебиение, тремор и расширенные зрачки – главные спутники страха.

Кто из нас сознательно отказался от мужчин, чтобы избавиться от страха одиночества? Какие фобии есть у нас и наших детей?...», - анонсировала новый выпуск «Взрослых девочек» Полякова.

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