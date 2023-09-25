Певица Оля Полякова решила рассказать, за кого хочет выйти замуж младшая дочь Алиса. Об этом звезда сообщила в Инстаграм, когда собиралась на интервью.

"Так, дорогие мои, а я собираюсь на интервью к человеку, за которого моя Алиса хочет замуж", - сказала Полякова и призналась, что интервью с Дмитрием Гордоном.

"Приехала на интервью к моему будущему зятю", - добавила Оля на втором сторис.

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 12-летняя Алиса, а также 18-летняя Маша. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно начала гастролировать, собирая деньги в помощь на ВСУ. Не забывает Оля и об Инстаграм, где недавно решила показать все свое семейство. Как оказалось - не просто так, ведь вместе с мужем празднует годовщину.

"Нашей семье сегодня 19! Конечно мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга это не страшно… страшно когда война разделяет, забирает… Дай нам Бог мира! Победы! Тогда отпразднуем!", - написала Оля Полякова и показа мужа, которого не так часто демонстрирует публике.

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