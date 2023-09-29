Расстроенная Оля Полякова рассказала, что ее не устроило в дороге.

Певица Оля Полякова показала, как добирается в Европу. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Боже, как же мы раньше не ценили возможность сесть на самолет и через полтора-два часа быть в Европе где угодно. Твою мать, я еду уже сутки. Я уже так устала и я еще доехала. Сейчас будет самолет и еще такая великая очередь. Эх, так хочется нормальной жизни, нормального передвижения. Нормального, мы на это заслужили и много работали, чтобы нормально жить и жили. Нет, блин, пришли на нашу землю конечные крысы...", - пожаловалась Полякова.

Стоит отметить, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда занялась выступлениями на благотворительных концертах. Уже на День Независимости Украины звезда выпустила патриотическую песню, которой поделилась в своем Инстаграм-блоге.

"В 32 годовщину Независимости Украины презентую свою новую песню "Птичка", которая является символом несокрушимости всех, кто сегодня страдает от войны в нашей стране. Главной героиней mood-video к песне стала несгибаемая девочка Яна, пострадавшая в результате обстрела вокзала Краматорска", - написала Полякова под видео.

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