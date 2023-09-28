Украинская певица Оля Полякова отправилась в очередное путешествие, но в этот раз не по Украине.

Оля Полякова сообщила, что отправилась в Швецию, пишет Politeka.net.

«Я уже в поезде, уезжаю в Швецию. Зачем я туда еду? Это очень крутая новость. Потому что я еду перевести очень неожиданный и крутой проект», - рассказала Полякова, заверив, что больше подробностей она расскажет позже.

"Такого еще никто не делал!", - добавила Полякова.

Свои новые сториз в путешествии Оля Полякова записала в купе в поезде.

«Это люкс?», – спросили у Поляковой подписчики.

Показывая свои "апартаменты", Оля Полякова заверила, что это купе, в котором она едет одна.

«Так как я всегда очень заранее покупаю билеты и беру полное купе. Я думаю, вы понимаете, почему», - подчеркнула Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова показала свой «звездобус», в котором есть все необходимое для комфортных поездок. Большая кровать, холодильник, телевизор, саундсистема и даже зеркало с подсветкой.

Добавим, что тем временем старшая дочь Оли Поляковой 18-летняя Мария съехала от родителей.

"Быть одной, это, когда сейчас я живу одна и папа позвал в ресторан. Ты поела из всех тарелок, а все, что заказала себе, забрала домой. Почему? Потому что мы живем одни, готовить мы не любим, тратить деньги на доставку тоже . А это будет обед, ужин и завтрак", - рассказала старшая дочь Поляковой на своей странице Инстаграм.

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