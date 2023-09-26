Оля Полякова много ездит с концертами и для таких путешествий у певицы есть специальное и очень необычное авто.

Полякова решила показать свой «звездобус» изнутри. В отличие от многих украинских артистов, путешествующих автобусами вместе с командой, у Поляковой транспорт свой.

В автомобиле есть все для того, чтобы хорошо отдохнуть, поесть, привести себя в порядок.

«Сзади кровать раскладывается. У меня есть люк. Такие прекрасные окна», - рассказала Полякова, показывая, как внутри выглядит ее «звездобус».

В салоне авто также большой телевизор и даже саундсистема. Между салоном и водителем есть перегородка.

«Это такая интересная вещь, закрывается – во-первых, перегородка и можно уединиться. Во-вторых, это зеркало», - рассказала Полякова, показывая также, что у зеркала есть подсветка.

Под зеркалом есть столик, который тоже прячется.

«На нем я кладу свою косметику и привожу себя в дороге в порядок. Заезжает столик. Еще у меня есть здесь холодильник. А как мне становится скучно, то я могу перегородку открыть и сказать: «Женя, доброе утро!», – рассказала Полякова, показывая своего водителя.

Полякова пошутила также, что водитель еще в отпуске не был, ведь, как он сам говорит, отпуск здесь дают раз в десять лет.

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