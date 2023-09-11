Популярний український музикант та виконавець Артем Пивоваров, який у новому європейському сезоні став тренером "Голосу країни", поділився, як починав займатися музикою і де був його перший серйозний виступ.

Відео з історією Артема Пивоварова опублікували на сторінці "Голосу країни" у Instagram.

Так, як розповів Артем Пивоваров, його кар'єра розпочиналася у підвалах. У підлітковому віці майбутня зірка зібрала свою першу рок-групу, вони репетирували та грали у підвалах. А перший виступ перед публікою відбувся на якомусь шкільному концерті та зовсім не вписувався у концепцію цього заходу.

"Це було в школі. Мені на той час було, якщо я не помиляюся, десь років 13-14. Це була моя перша група, вона мала назву ANGER, тобто "Гнів". Ми грали у підвалах. Це б така важка рок-музика. І ми у школі виступали. Уявіть собі, перед нами звучить пісня "Дорогий друже, ведмежатко", і потім ми заспівали: "Аааааааааа". Усім по 13 років, молоді, юні, з дивними зачісками", - згадав Артем Пивоваров.

Зазначимо, також з'явився фрагмент відео, в якому Артем Пивоваров одному з учасників "Голосу країни" розповідав, як розпочиналася його кар'єра у темних холодних підвалах. За словами артиста, їм тоді доводилося одягати рукавички, щоб руки не мерзли грати на гітарі. Як зізнався Артем Пивоваров, його шлях до мрії та успіху був дуже тернистим.

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