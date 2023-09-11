Популярный украинский музыкант и исполнитель Артем Пивоваров, который в новом европейском сезоне стал тренером "Голосу країни", поделился, как начинал заниматься музыкой и где было его первое серьезное выступление.

Видео с историей Артема Пивоварова опубликовали на странице "Голосу країни" в Instagram.

Так, как рассказал Артем Пивоваров, его карьера начиналась в подвалах. В подростковом возрасте будущая звезда собрал свою первую рок-группу, они репетировали и играли в подвалах. А первое выступление перед публикой произошло на каком-то школьном концерте и совсем не вписывалось в концепцию этого мероприятия.

"Это было в школе. Мне на то время было, если я не ошибаюсь, где-то лет 13-14. Это была моя первая группа, она имела название ANGER, то есть "Гнев". Мы играли в подвалах. Это бы такая тяжелая рок-музыка. И мы в школе выступали. Представьте себе, перед нами звучит песня "Дорогой друг, медвежонок", и потом мы спели: "Аааааааааа". Всем по 13 лет, молодые, юные, со странными прическами", - вспомнил Артем Пивоваров.

Отметим, также появился фрагмент видео, в котором Артем Пивоваров одному из участников "Голосу країни" рассказывал, как начиналась его карьера в темных холодных подвалах. По словам артиста, им тогда приходилось надевать перчатки, чтобы руки не мерзли играть на гитаре. Как признался Артем Пивоваров, его путь к мечте и успеху был очень тернистым.

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