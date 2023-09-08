Популярный украинский исполнитель и музыкант Артем Пивоваров, который стал тренером нового европейского сезона шоу "Голос країни", поделился неожиданным откровением о том, как начинал свою карьеру.

На странице в Instagram Артем Пивоваров опубликовал видео со съемок "Голосу країни", где показал фрагмент своего общения с участником. Видимо, тренер хотел заманить парня в свою команду и выдал очень откровенный спитч.

"Я буду с тобой максимально откровенным. Когда я начинал играть музыку, у меня были минимальные возможности. Это подвал, холод, ты играешь в подвале в перчатках. Все, что у меня было, это мечта в кармане и большое желание, потому что путь к цели – он действительно тернист. Я его прошел сам, сам создаю свою музыку. Путь к цели – он непростой", - сказал Артем Пивоваров в ролике, чем вызвал бурную реакцию зрителей в зале.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новое видео, которое показал Артем Пивоваров:

"Я помню тебя еще со школы! Ты очень крутой".

"У него сильный голос. Артем знает кого брать в команду, жду с нетерпением новый выпуск, уверен он будет еще сильнее".

"Сильная история. Какой же ты настоящий".

"У меня целую программу были муравьи, этот сезон особенный и мне кажется очень сильным".

"До слез. Спасибо, что не стесняешься делиться своей историей, потому что ею нужно гордиться. И благодарим, что не возгордился".

Последние новости Украины:

Напомним, Скандал с Горбуновым и сериалом за 33 млн грн получил продолжение: "Мобилизуют и бросают в Изюм".

Как сообщала Politeka, "За границей, пожалуй, легче бороться": Фреймут выкатила новую лекцию по этикету и взбесила украинцев.

Также Politeka писала, что Аж глаза на лоб полезли: Никитюк показала видео с Будановым и взбудоражила украинцев.