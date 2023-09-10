Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав дівчину, яка мріє вийти за нього заміж

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився кадрами із маленькою фанаткою. Зірка опублікував кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише особистим, а й творчістю.

На кадрах дівчинка їде на задньому сидінні автомобіля. У цей момент у салоні грає пісня Дантеса, яку малеча із задоволенням співає, поки мама знімає її.

"Мала не залишає надії вийти заміж за Дантеса. Альбом коханого затирає до дірок і готується до їхньої першої зустрічі на концерті", - написано було на сторіс, яку розмістив Володимир.

А раніше Дантес поділився зворушливим фото. Зірка стояв біля порожньої стіни зі слідами від обстрілу.

"Портрет війни. Так називають цей слід, який з'явився після прильоту до будинку культури на Херсонщині. Мені дуже болить усе, що ми чуємо і бачимо від місцевих. Як село пережило 9 місяців окупації. Як у маленькому селі зробили 5 катівень. Як публічно на вулиці катували місцевого. Як військові кажуть цим людям після всього, що вони у цьому не винні, просто так склалося. Як деякі місцеві ставали колаборантами", - поділився Володимир Дантес історією з Херсонщини.

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