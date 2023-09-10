Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, який бардак у неї в квартирі

Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, як проводить свій вихідний. Зірка поділилася новими кадрами в Інстаграм, де продемонструвала, який бардак у неї утворився вдома.

"Сьогодні у мене вихідний, тому є час навести лад у квартирі", - написала зірка.

Також Alyona Alyona розповіла, що одягла свою улюблену кофтинку, в якій давала концерти на початку кар'єри, а також улюблені кросівки, які зробила вже домашніми.

Після цього зірка продемонструвала обсяг робіт, які їй належить здійснити. Як виявилося, Alyona Alyona перетворила квартиру на склад, де є безліч коробок прямо на підлозі. А стілець зі спинкою став місцем для зберігання величезної кількості речей.

"Так ліньки це все прибирати", - зізналася знаменитість у сторіс.

А раніше Alyona Alyona показала своїх батьків. Як виявилось, вони вже тридцять три роки разом.

"Колись усі діти йшли до школи, а батьки до РАГСу.

Останні 5 років я частіше десь, а не поряд. Тому сумую сильніше і тепер батьки – регулярні гості у моїй інсті. Хочеться більше щось дарувати їм, довше проводити час разом”, – поділилася зірка під фотографією своїх батьків.

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