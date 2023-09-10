На своїй сторінці в Instagram Даша Астаф'єва зізналася, що коли почала товаришувати з українськими захисниками, то відкрила для себе якийсь зовсім новий вид людських стосунків.

"Ні, я завжди високо оцінювала дружбу та справжню близькість між людьми. Я вмію бути спокійною підтримкою і дурною сміхотункою, порадницею і мовчазною опорою. Але лише спілкуючись із військовими, я відкрила приховані глибини емпатії", — розповіла Даша Астаф'єва.

Астаф'єва закликала українців не відводити від військових очей та пояснила, що це нормально відчувати біля військових дивний мікс емоцій: комусь хочеться заплакати, обійняти воїна, хтось відчуває провину й хоче попросити вибачення, когось тягне просто нагодувати хлопців чи подарувати амулет.

"Контакт із людьми, які боронять наші життя, інший, ви розумієте. Ти відчуваєш величезну вдячність, бачиш ті збентежені очі, які вони опускають зі словами: «Даш, ти що. Це ж наша робота». Ти радієш кожній зібраній банці як скажений, тому що знаєш, що ці гроші допоможуть реальним людям, яких ти обіймала, від яких чекаєш повідомлення — «Живий». Ти дослухаєшся до кожної поради, намагаєшся вхопити кожне слово, бо досвідом із тобою ділиться квіт нації — найкращі люди сучасної України, які пишуть історію", — наголосила Даша Астаф'єва.

Астаф'єва додала, що гуляючи вулицею, чекає, аби на неї подивився військовий, і вона могла подякувати йому, бо знає, як воїнів ображає наше перелякане уникання.

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