Старша донька Олі Полякової Маша поділилася домашніми кадрами із мамою. Зірка опублікувала кадри у своєму ТікТок, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

На кадрах можна побачити, як Маша застосувала фільтр, показуючи, як може сама виглядати в старості. Також дочка Полякової свою маму, яка дуже різко відреагувала на цей фільтр.

"Блін, прибери це. Дура, дура...", - закричала Оля Полякова на відео, яке зібрало мільйони переглядів на майданчику.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією Маші:

"Найбільший страх Полякової",

"Чому Оля виглядає молодшою за дочку",

"Вони дуже схожі між собою. Але мама виглядає набагато краще, ніж дочка",

"я в шоці з людьми, відразу гидоти писати, а що це маска то ніхто не бачить",

"Нагадало фільм "Зоряний пил" де старі жінки також хотіли бути вічно молодими тому що щось робили з молодими дівчатами))",

"ну і смішна ситуація, я спочатку не впізнала, думаю що це за баби старі",

"Ой дівчини, від цього нікуди не дінешся. Реакція Олі як у мене",

"Мені так подобаються їхні стосунки. Вони здорові, нормальні, адекватні. Прекрасні".

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