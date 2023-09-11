Старшая дочь Оли Поляковой Маша поделилась домашними кадрами с мамой. Звезда опубликовала кадры в своем ТикТок, где делится творчеством и личными кадрами.

На кадрах можно увидеть, как Маша применила фильтр, показывая, как может она сама выглядеть в старости. Также дочь Поляковой свою маму, которая очень резко отреагировала на данный фильтр.

"Блин, убери это. Дура, дура...", - закричала Оля Полякова на видео, которое собрало миллионы просмотров на площадке.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией Маши:

"Самый большой страх Поляковой",

"Почему Оля выглядит молодшей за дочь",

"Они очень похожи между собой. Но мама выглядит гораздо лучше, чем дочь",

"я в шоке с людьми, сразу гадости писать, а что это маска то никто не видит",

"Напомнило фильм «Звездная пыль» где старые женщины также хотели быть вечно молодыми потому что-то делали с молодыми девушками))",

"ну и смешная ситуация, я сначала не узнала, думаю что это за бабы старые",

"ой девушки, от этого никуда не денешься. Реакция Оли как у меня",

"Мне так нравятся их отношения. Они здоровы, нормальны, адекватны. Прекрасные".

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