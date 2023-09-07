Известная певица Оля Полякова рассказала о страшном инциденте в день, когда она узнала, что беременна.

Популярная украинская певица Оля Полякова в новом выпуске "Взрослые девочки", который был посвящен страхам, рассказала об инциденте, который с ней произошел перед тем, как она узнала, что беременна старшей дочкой.

Как оказалось, Оля Полякова только переехала с мужем в новую квартиру, которая была в старом доме. На крыше этого дома жили летучие мыши, и с одной из них певице пришлось "познакомиться" лично в первую же ночь в новой квартире.

По словам певицы, она проснулась среди ночи от какого-то шуршания и привстала в постели. В этот момент ей в полной темноте прямо в лицо врезалась летучая мышь, а потом еще и запуталась в ее волосах. Как призналась Оля Полякова, это было ну очень страшно и мерзко, она орала от увиденного.

От криков проснулся муж певицы, он включил свет, увидел, что что-то летает, выругался и сбежал из комнаты. По словам артистки, в то же день уже вечером она узнала, что беременна.

"И вот я подумала, что к Деве Марии прилетел голубь… А ко мне, блин, прилетела летучая мышь, ночью, ударился мне в рожу, а потом кошлатился в моих волосах. Я думала, что рожу демона", - вспомнила Оля Полякова историю, с которой они с Машей Ефросининой теперь посмеялись.

Последние новости Украины:

Напомним, Таскал за волосы и угрожал: актер и звезда "Танцев со звездами" Войтенко впервые отреагировал на обвинения.

Как сообщала Politeka, "Голос страны", как выглядят команды Саниной, Дорофеевой и Пивоварова: "Уже знаю фаворитов".

Также Politeka писала, что "Я бы деньги взял": Кондратюк удивил заявлением относительно Светланы Лободы.