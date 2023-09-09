Певица Оля Полякова живет в большом загородном особняке, но у артистки еще квартира в центре Киева, в которой, как оказалось, она испытала настоящий шок.

Оля Полякова в разговоре с Машей Ефросининой рассказала историю, которая с ней случилась именно в ее квартире в центре Киева.

«У меня есть еще страх летучих мышей. Вы не понимаете, что со мной было. Я живу на улице в центре города в очень старом доме, который 37-го года. И там есть большой чердак, на котором живет очень много летучих мышей», - рассказала Полякова.

По словам Поляковой, когда она только начала жить в этой квартире со своим мужем, случилась история, о которой она до сих пор вспоминает с ужасом.

«Просыпаюсь ночью и слышу, как что-то ползет – я начинаю подниматься на локти и тут изо всей силы в меня влетает вот такая хе…! Оно влетает, запутывается у меня в волосах и я кричу. Вадик вскакивает: «Что? Что произошло?». Я включаю свет, а эта фигня летает по дому, он выскакивает из комнаты. Прикинь! А я кричу!...», – с ужасом рассказала Ефросининой Полякова.

В комнату муж Поляковой вернулся через несколько минут со сковородой в руках, которой и рвсправился с животным.

«Мне потом было так ее жалко», – призналась Полякова.

Кстати, эта история не единственная неприятность, постигшая Полякову в ее квартире в центре Киева.

Так, однажды в день 8 Марта в квартире Оли Поляковой произошел настоящий потоп. В случившемся артистка обвиняла столичную власть, которая пренебрегает интересами людей.

Поякова сообщила, что в ее доме — дырявая крыша, поэтому тающий снег протекает в дизайнерскую квартиру.

"Все течет, не прекращая, разъедает мне стены, покрывает их грибком! Нам приходится подкладывать тряпки, целлофан, но все равно вода затекает за плинтуса, делает мне грязь, плесень", - возмущалась Полякова.

По словам певицы, ежегодно ей приходится делать ремонт во всей квартире. Но ситуация не меняется, потому что каждую зиму с потолка течет вода.

Через несколько лет в квартире Поляковой упал потолок. Певица рассказала, что каждый месяц она оплачивает за коммунальные услуги примерно 35 тыс. грн, но, когда она обратилась в ЖКХ с просьбой убрать тающий с крыши снег, ее просьбу проигнорировали. Как следствие - в квартире образовался потоп, а через несколько дней обрушился потолок.

«"Я просила ЖКХ убрать снег еще в прошлую пятницу. Всем было плевать – в выходные тек потолок, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, это все начало падать. Все упало, отвалилось. Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу материться….», - кипела Полякова.

Добавим, что Полякова владеет огромной квартирой в центре Киева, площадь которой составляет 200 квадратных метров. В квартире есть просторная кухня, гостиная в стиле лофт, несколько спален.

«"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора получить отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", - рассказывала Полякова.

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