Популярная украинская певица Оля Полякова в новом выпуске "Взрослые девочки", темой которого были страхи, рассказала об инциденте, после которого хотела сдать дочек в детдом. Как оказалось, девочки Маша и Алиса очень жестоко разыграли звездную маму.

Как рассказала Оля Полякова, она очень боится пауков и тараканов, прямо до панического страха. Ее дочери Маша и Алиса знали об этом и решили пошутить над мамой. Они купили огромного игрушечного паука и кинули его прямо Оле в постель.

"Мои дети знают этот страх. Алиса с Машей купили пластикового паука, черную вдову, и кинули мне в кровать. Я думала, что сдам их в детдом, но перед этим прибью", - рассказала Оля Полякова.

Однако, справедливости ради рассказала еще одну историю, как и сама как-то жестко пошутила над младшей дочерью. По словам артистки, их отношения в семье между собой не очень деликатные. И как-то во время отдыха на Мальдивах Оля Полякова предложила Алисе съесть острый перец ради просмотров в тик-токе.

Девочка согласилась, однако потом пожалела, так как сильно обжигало. Оля Полякова хоть и сильно перепугалась за дочь, но таки выложила это видео в тик-ток, и таки собрала миллионы просмотров.

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