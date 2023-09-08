Певица Оля Полякова высказалась, что думает о Максе Барских, который еще в начале 2022 года вместе с командой планировал тур по России.

Макс Барских провел закрытую перезентацию своего нового студийного альбома, пишет Politeka.net.

"Звездопад" стал первой полностью украиноязычной пластинкой 33-летнего Макса Барских.

В новую пластинку Макса Барских вошло 10 танцевальных треков. Шесть из них это новые танцевальные песни: "Но", "Все возможно", "Не плачь", "Новая жизнь", "Звездопад", "Ритмы". А четыре хита Макс с командой перевел с русского: "Туманы", "Береги", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь".

Среди приглашенных на презентацию альбома Макса Барских "Звездопад" гостей была и Оля Полякова. Певица поздравила Барских и назвала его гением.

"Ты абсолютно музыкально гениальный человек. Одаренный человек. То, что ты наконец нашел себя… У тебя был очень долгий путь. Что такое долгий путь, я знаю по себе. И совершенно точно знаю, что артисты, преодолевающие этот путь, не спиваясь по дороге и не переходя в таксисты, а все-таки доходят и находят себя, они могут сказать миру очень много. И сегодня ты это делаешь", – расхвалила Полякова Макса Барских.

Комментируя пылкую речь Поляковой, некоторые пользователи Инстаграм согласились с ней, а некоторые заметили:

«Квинси Джонс – музыкальный гений! Макс Барских – талантливый певец!»,

«Музыкальный гений все эти годы был русским артистом. Все эти годы, пока война с 2014. Не забывайте это»,

«Кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку» .

Напомним, еще в начале 2022 года певец вместе с командой планировал тур по России, однако уже в конце февраля разорвал все связи со страной-агрессором. Макс Барских отменил все концерты, запретил использовать собственную музыку, а все средства продаж передал на гуманитарную помощь.

Барских рассказывал, что самым важным для него было эвакуировать собственную семью из Херсона: "Это было похоже на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем".

Когда семья певца оказалась в безопасности, он вернулся в Киев и вступил в ряды ВСУ.

Отметим, что сначала Макс Барских пытался обращаться к своим российским поклонникам, рассказывая правду о войне в Украине, однако со временем понял, что это бесполезно.

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