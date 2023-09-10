Як виявилося, не всі українці можуть переглянути європейський сезон "Голосу країни", навіть ті, хто за кордоном.

Нещодавно стартував новий європейський сезон "Голосу країни", який через війну знімають у сусідній Польщі. Однак, як виявилось, далеко не всі українці, навіть ті, хто за кордоном, можуть переглянути випуски нового сезону шоу. Лише деякі фрагменти програми викладають у вільний доступ на ютубі.

На сторінці "Голосу країни" у Instagram пояснили, як і де глядачі можуть подивитися випуски.

"Де і як дивитися "Голос країни-13": напередодні другого епізоду європейського сезону відповіли на найпоширеніші питання перегляду проекту. Гортайте карусель і дізнавайтеся про всю необхідну інформацію. Чекаємо на зустріч з вами вже завтра о 21:00 на 1+1 Україна", - каже у пості.

Там же спробували відповісти на запитання обурених українців. Як виявилося, подивитися вокальне шоу можна "1+1 Україна", проте для цього доведеться пересканувати приймач телебачення. Також випуски доступні на ott-платформах Київстар ТБ та Мегого. У Польщі шоу можна переглянути з підпискою на Київстар ТБ. Після завершення телевізійної трансляції повні випуски доступні лише на сайті телеканалу "1+1".

При цьому у вільному доступі на ютубі є лише фрагменти виступів учасників, а не випуски цілком. Очевидно такі обмеження пов'язані саме з тим, що сезон знімали не в Україні, а в Польщі.

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