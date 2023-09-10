Как оказалось, не все украинцы могут посмотреть европейский сезон "Голосу країни", даже те, кто за границей.

Недавно стартовал новый европейский сезон "Голосу країни", который из-за войны снимают в соседней Польше. Однако, как оказалось, далеко не все украинцы, даже те, кто за границей, могут посмотреть выпуски нового сезона шоу. Лишь некоторые фрагменты программы выкладывают в свободный доступ на ютубе.

На странице "Голосу країни" в Instagram объяснили, как и где зрители могут посмотреть выпуски.

"Где и как смотреть "Голос країни-13": накануне второго эпизода европейского сезона ответили на самые распространенные вопросы пересмотра проекта. Листайте карусель и узнавайте всю необходимую информацию. Ждем встречи с вами уже завтра в 21:00 на 1+1 Украина", - говорит в посте.

Там же попытались ответить на вопросы возмущенных украинцев. Как оказалось, посмотреть вокальное шоу можно "1+1 Украина", однако для этого придется пересканировать приемник телевидения. Также выпуски доступны на ott-платформах Киевстар ТБ и Мегого. В Польше шоу можно посмотреть с подпиской на Киевстар ТБ. После завершения телевизионной трансляции полные выпуски доступны исключительно на сайте телеканала "1+1".

При этом в свободном доступе на ютубе есть только фрагменты выступлений участников, а не выпуски целиком. Очевидно, такие ограничения связаны именно с тем, что сезон снимали не в Украине, а в Польше.

Последние новости Украины:

Напомним, Даша Астафьева удивила эмоциональным заявлением об украинских военных: "Я открыла скрытые...".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona огорошила кадрами бардака в своей квартире: "Так лень это все убирать...".

Также Politeka писала, что "Не покидает надежды выйти замуж": Дантес огорошил кадрами с "новой" невестой.