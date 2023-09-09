На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент, в котором показали историю молодого инженера-энергетика из Бучи, который на шоу рассказал, как писал музыку под обстрелами в Буче.

Парня зовут Владимир Удовенко, ему 29 лет, и он работает энергетиком. По словам парня, его работа в мирное время состояла в проектировании новых энергосетей в строящихся жилых районах. Однако в военное время прибавилось работы с возобновлением разбитых врагом подстанций.

Как рассказал Владимир Удовенко, долгое время еще до войны, он забросил музыку и не брал в руки музыкальные инструменты. Однако, война все поменяла.

"Я ничего не брал в руки. А тут, в подвале, в чудесном городе Буча, там постоянно были обстрелы, нужно было чем-то заняться. И я просто в голове писал песни. Я зашел в подвал человеком, который строит карьеру технического менеджера, управленца, а вышел человеком, который начал придумывать новые песни, трансформировать эмоции в музыку и в тексты. Музыка – это то, что помогло мне пережить все, и до сих пор помогает выносить вообще все ситуации, которые происходят вокруг. Именно поэтому было принято решение прийти сюда, и все-таки спеть", - поделился своей историей Владимир Удовенко.

Отметим, что для слепых прослушиваний на сцене "Голосу країни" Владимир выбрал песню "Прірва" группы Hardkiss, фронтвумен которой является тренер проекта Юлия Санина.

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