Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, помилувалася собою в новому вбранні
Відома модель в білій сукні цього разу відкинула скромність і пристойності заради ефектного кадру на терасі. Вся справа в тому, що плаття Гюль виглядає більш ніж провокативно –величезних розмірів розріз на стегнах до самого верху був з'єднаний лише тонкими мотузочками.
Завдяки непристойному розрізу також видно, що Бахарі вирішила не змушаться і не одягла нижню білизну. Примітно, що зазвичай вона так не робить і публікує стримані фото в більш скромних сукнях і простих образах з вирізом на грудях. В цей же раз модель показала всю себе без скутості.
"OMG шалено витончена фігура, красива фігура; чудово;... Я не впевнений, в яку гру вона грає️ ️ але вона виграла🏆; Так вогонь; вершина гламуру, жаркості і краси 🔥; падаю для тебе; припини вже бути такою ідеальною людиною😮 одним словом, неймовірно красиво❤», - пишуть фанати у відповідь.
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Зокрема, особливість образів зазвичай Бахарі в тому, що вона не рекламує надмірно відверті сукні. Дівчина підбирає максимально елегантні вбрання, завдяки яким виробиться зона її декольте, але не більше.
Смуглоліцая брюнетка також підкреслює пухкі губи і карие очі за допомогою вечірніх макіяжів з блискітками. Цього разу Гюль засвітилася в рожевому ніжному платті з вирізом під грудьми і порадувала образом Барбі, адже стала схожа на ляльку після зміни образу.
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