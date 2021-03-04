Модель забыла о скромности в этот раз

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, полюбовалась собой в новом наряде

Известная модель в белом платье в этот раз отбросила скромность и приличия ради эффектного кадра на террасе. Все дело в том, что платье Гюль выглядит более чем провокативно –огромных размеров разрез на бедрах до самого верха был соединен лишь тонкими веревочками.

Благодаря неприличному разрезу также видно, что Бахари решила не смушаться и не надела нижнее белье. Примечательно, что обычно она так не делает и публикует сдержанные фото в более скромных платьях и простых образах с вырезом на груди. В этот же раз модель показала всю себя без скованности.

«OMG безумно изящная фигура, красивая фигура; Великолепно; ... Я не уверен, в какую игру она играет🤷‍♂️ но она выиграла🏆; Так огонь; Вершина гламура, жаркости и красоты 🔥; Падаю для тебя; Прекрати уже быть таким идеальным человеком😮 Одним словом, невероятно красиво❤», - пишут фанаты в ответ.

В частности, особенность образов обычно Бахари в том, что она не рекламирует излишне откровенные платья. Девушка подбирает максимально элегантные наряды, благодаря которым выделается зона ее декольте, но не более.

Смуглолицая брюнетка также подчеркивает пухлые губы и карые глаза при помощи вечерних макияжей с блестками. В этот раз Гюль засветилась в розовом нежном платье с вырезом под грудью и порадовала образом Барби, ведь стала похожа на куклу после смены образа.

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