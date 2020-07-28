Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, похвасталась впечатляющими изгибами

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала пикантное фото на своей странице в "Инстаграм".

На снимке турецкая Кардашьян позирует сидя на террасе с видом на город. Модель одета в мини-шорты и короткую плотно облегающую блузу, которая застегнута на одну пуговицу. Выглядит, как-будто пышная грудь Бахари вот-вот разорвет тесный наряд.

Одежда на турецкой Кардашьен черно цвета, что очень оффектно смотрится с ее темными длинными волосами.

Образ дополняет яркий макияж.

«Она просто идеальна», «Горячая детка», «Красотка», «Плохая девочка», «Божественно», «Привет, ангел», «Очень горячая красотка», - восхищаются фигурой модели в Сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари сверкнула роскошной фигуркой в комбинезоне. Девушка примеряла нетипичный для ее фигуры костюм, но сел он на нее идеально. Комбинезон не скрыл ее пышные формы, а, наоборот, сделал на них акцент. Округлые бедра Бахари были сильно обтянуты плотной тканью, а грудь едва не вывалилась из откровенного наряда.

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».