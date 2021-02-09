Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, перевершила себе в образі з мережив

Дівчина є популярною моделлю, яка при будь-якому зручному способі акцентує увагу на своїй фігурі. При цьому Бахарі прославилася тим, що не бере участь у відвертих кадрах, але із задоволенням підкреслює бюст у вигідному світлі.

Цього разу дівчина не позувала в сукні або костюмі. Бахарі одягла мереживний комплект з підв'язками і показала досить пишні форми без збентеження. Вся справа в тому, що з початку своєї кар'єри модель набрала кілька десятків кілограм і тепер вона виглядає зовсім інакше, ніж раніше.

Саму дівчину це не бентежить і в смарагдових мереживах вона постаралася підкреслити найкраще:

"Бездоганна дама; Ти виглядаєш 😱; дивно!🔥 ; Чудово❤; так чудово; Гуль Кардашьян 😍; О-ля-ля; це сумка, яка вам потрібна, щоб убезпечити тебе🔥 🔥; абсолютно Красива дама😍; дуже добре; досконалість😘 😘; одна з найкрасивіших жінок на землі ... ти😍; завжди стріляй 📛 контрольний постріл🔥 🔥 🥵; виглядає екзотично змученою❤; ти не можеш бути справжньою!».

Раніше Гюль позувала в крихітній сукні коричневого кольору зі світлими смугами на бердах і рукавах. Такого ж відтінку шнурівка була зроблена і на бюсті моделі, яка спокусливо демонструвала достоїнства.

Через те, що у моделі шостий розмір, вона виглядала досить провокативно –приховати такі форми у відкритому вирізі просто неможливо. Вечірній макіяж з акцентом на пухкі губи і проста укладка завершили новий образ красуні.

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