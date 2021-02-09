Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, превзошла себя в образе из кружев

Девушка является популярной моделью, которая при любом удобном способе акцентирует внимание на своей фигуре. При этом Бахари прославилась тем, что не принимает участие в откровенных кадрах, но с удовольствием подчеркивает бюст в выгодном свете.

В этот раз девушка не позировала в платье или костюме. Бахари надела кружевной комплект с подвязками и показала довольно пышные формы без смущения. Все дело в том, что с начала своей карьеры модель набрала несколько десятков килограмм и теперь она выглядит совсем иначе, чем ранее.

Саму девушку это не смущает и в изумрудных кружевах она постаралась подчеркнуть самое лучше:

«Безупречная дама; Ты выглядишь 😱; Удивительно!🔥; Великолепно❤; Так прекрасно; Гуль Кардашьян 😍; О-ля-ля; Это сумка, которая вам нужна, чтобы обезопасить тебя 🔥🔥; Абсолютно красивая дама😍; Очень хорошо; Совершенство 😘😘; Одна из самых красивых женщин на земле ... ты😍; Всегда стреляй 📛 контрольный выстрел 🔥🔥🥵; Выглядит экзотически измученной ❤; Ты не можешь быть настоящей!».

Ранее Гюль позировала в крошечном платье коричневого цвета со светлыми полосами на бердах и рукавах. Такого же оттенка шнуровка была сделана и на бюсте модели, которая соблазнительно демонстрировала достоинства.

Из-за того, что у модели шестой размер, она выглядела весьма провокативно –скрыть такие формы в открытом вырезе просто невозможно. Вечерний макияж с акцентом на пухлые губы и простая укладка завершили новы образ красотки.

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