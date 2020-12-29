Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян,

Дівчина з темним волоссям, стрункою фігурою і пишними формами завжди дивує аудиторію в Instagram. Омович є однією з найскандальніших Instagram-моделей, які заробляють на рекламі одягу і купальників. Завдяки пластиці Альона отримала, як вона заявляє, "тіло мрії" і активно показує його у відкритих образах.

Проте дівчина часто стикається з критикою, так як користувачі скаржаться на занадто штучні образи стрункої красуні. Знаходяться і ті, кому дуже подобається Олена і її фігура.

У чорному бікіні дівчина також нещодавно продемонструвала достоїнства своєї фігури у всій красі і не стала приховувати бюст. Ліф з тонкої смужки тканини приховав груди Олени лише частково, що і стало причиною нових обговорень:

"Ти красива і у тебе прекрасні форми; як люди пишуть тут про заздрість? Було б чому заздрити 🙄; дивно виглядає; Ви попу теж робили? Чи складний період реабілітації?; 😎 Spank it😁; Тебе можна заховати за зубочисткою і не буде видно😂; Анорексія 😱;закачана силіконом 👎; Ваші фото надзвичайно красиві💥 💣».

Раніше ми писали, що займаючись рекламою нового міні-сукні, дівчина змогла вдало виставити на огляд публіки свої достоїнства. Завдяки тонкій сіточці в зоні декольте Олена підкреслила форми і також показала їх розміри без ліфчика-досить глибокий виріз ледь прикрив найголовніше.

Відзначимо, Омович вже відзначала, що не соромиться своєї стрункої фігури і зроблених операцій, так як в такому тілі і саме в такій формі відчуває себе найкомфортніше.

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