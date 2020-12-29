Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян,

Девушка с темными волосами, стройной фигурой и пышными формами всегда удивляет аудиторию в Инстаграм. Омович является одной из самых скандальных Инстаграм-моделей, которые зарабатывают на рекламе одежды и купальников. Благодаря пластике Алена получила, как она заявляет, «тело мечты» и активно показывает его в открытых образах.

Тем не менее девушка часто сталкивается с критикой, так как пользователи жалуются на слишком искусственные образы стройной красотки. Находятся и те, кому очень нравится Алена и ее фигура.

В черном бикини девушка также недавно продемонстрировала достоинства своей фигуры во всей красе и не стала скрывать бюст. Лиф из тонкой полоски ткани скрыл грудь Алены лишь частично, что и стало причиной новых обсуждений:

«Ты красивая и у тебя прекрасные формы; Как люди пишут тут про зависть? Было бы чему завидовать 🙄; странно выглядит; Вы попу тоже делали? Сложный ли период реабилитации?; 😎 Spank it😁; Тебя можно спрятать за зубочисткой и не будет видно😂, на честном слове держатся; Анорексия 😱;закачанная силиконом 👎; Ваши фото неймоверно красивые💥 💣».

Ранее мы писали, что занимаясь рекламой нового мини-платья, девушка смогла удачно выставить на обозрение публики свои достоинства. Благодаря тонкой сеточке в зоне декольте Алена подчеркнула формы и также показала их размеры без лифчика – довольно глубокий вырез едва прикрыл самое главное.

Отметим, Омович уже отмечала, что не стыдится своей стройной фигуры и сделанных операций, так как в таком теле и именно в такой форме чувствует себя комфортнее всего.

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