Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила кадрами без обробки, заствітивши на них обличчя і фігуру без фотошопу

Балерина нещодавно повернулася з відпустки, де протягом декількох тижнів хвалилася неоднозначними і відвертими кадрами, зробленими на пляжі. Зірка позувала в купальниках, показувала шпагати в мікро-бікіні і заявляла, що її бездоганній фігурі просто заздрять «недолюблені жінки».

Однак на анти-фанатських сторінках користувачі Мережі з легкістю демонструють: фігура знаменитості далеко не така ідеальна, як може здатися, а її фігура помітно грубіше, ніж є насправді без фотошопу.

Спеціально для цього користувачі розмістили два фотоколажі-один був зроблений під час зйомок балерини для шоу і показав її фігуру. Скріншоти з ролика показали користувачам Instagram "реальну картину". А ось на оброблених фото Волочкова виглядала молодшою і схудлою, що розлютило користувачів.

"Як можна бути такою різною протягом однієї доби?!🙀 😸 ; де то - вже злегка пом'ята, в сорокогоадусном настрої і зі злегка окуевшім видом. І, так, таки цей платте вона і вибрала😆. Сюди б білий Фартушок, на голову ковпак і ну точно Зіна продавщиця; несмачна дешевка. Починаючи з прибитого хвоста, моторошних брів, літнього платтячка не за розміром; М'ясиста))); оладки спітнілі розмазані по всьому тулову і екран».

Найчастіше, щоб хоч якось привернути увагу до себе, Волочкової доводиться показувати недоречний шпагат в непристойних бікіні або ж роздягатися в купелі і демонструвати тим самим розповнілу фігуру. При цьому Анастасія запевняє, що їй просто заздрять і критику вона не приймає, заявляючи, що пишуть мерзенні слова про неї просто недолюблені жінки.

Нещодавно Анастасія вирішила показати себе в черговому безглуздому образі, надівши навіщось на мілководді ласти і вмостившись на піску, прикриваючи повну фігуру. При цьому вона також відкрила доступ до коментарів, що спровокувало бурю в мережі.

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