Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников странной выходкой в присутствии девушки

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram.

«Лебединая грация зашкаливает», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Волочкова запечатлена сперва за тем, что украшает дом к празднику, а потом с подругой, с которой почему-то хочет поцеловаться.

«Тете хочется любви и ласки – ласки и любви. За это надо выпить», «Показалось, что в пуантах на лестнице, пригляделась - босиком, но как в пуантах) Тьфу, привидится же», «когда фильтр соскакивает-такая кочерга», «сегодняшний день нам грозит как минимум 😉 частичной потерей зрения», - пишут пользователи сети.

До этого сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала топ своих образов, которые использовала для будущего клип.

Недавно стало известно, что Анастасия собирается снять клип.

По этому поводу в профиле звезды в Инстаграм появилась целая серия кадров, которые продемонстрировали, как изменилась за это время сама Волочкова. Знаменитость примерила самые разные наряды, но далеко не все из них были восприняты положительно.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу