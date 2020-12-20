Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила кадрами без обработки, застветив на них лицо и фигуру без фотошопа

Балерина недавно вернулась из отпуска, где в течение нескольких недель хвасталась неоднозначными и откровенными кадрами, сделанными на пляже. Звезда позировала в купальниках, показывала шпагаты в микро-бикини и заявляла, что ее безупречной фигуре просто завидуют «недолюбленные женщины».

Однако на анти-фанатских страницах пользователи сети с легкостью демонстрируют: фигура знаменитости далеко не так идеальна, как может показаться, а ее фигура заметно грубее, чем есть на самом деле без фотошопа.

Специально для этого пользователи разместили два фотоколлажа – один был сделан во время съемок балерины для шоу и показал ее фигуру. Скриншоты из ролика показали пользователям Инстаграм «реальную картину». А вот на обработанных фото Волочкова выглядела моложе и похудевшей, что разозлило пользователей.

«Как можно быть такой разной в течение одних суток?!🙀😸; где то- уже слегка помята, в сорокогоадусном настроении и со слегка окуевшим видом. И, да, таки этот платте она и выбрала😆. Сюда бы белый передничек, на голову колпак и ну точно Зина продавщица; безвкусная дешевка. Начиная с прибитого хвоста, жутких бровей, летнего платьица не по размеру; ого, какая Мясистая))); оладьищи потные размазанные по всему тулову и экран».

Чаще всего, чтобы хоть как-то привлечь внимание к себе, Волочковой приходится показывать неуместный шпагат в неприличных бикини или же раздеваться в купели и демонстрировать тем самым располневшую фигуру. При этом Анастасия уверяет, что ей просто завидуют и критику она не принимает, заявляя, что пишут гнусные слова о ней просто недолюбленные женщины.

Недавно Анастасия решила показать себя в очередном нелепом образе, надев зачем-то на мелководье ласты и умостившись на песке, прикрывая полную фигуру. При этом она также открыла доступ к комментариям, что спровоцировало бурю в сети.

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