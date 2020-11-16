Скандальная балерина Анастасия Волочкова взбудоражила откровенным нарядом

Как сообщает Politeka.net, российская артистка часто эпатирует на публику, чтобы подогревать интерес к своей персоне. На этот раз она выложилав социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в необычном платье с бездонным декольте.

Анастасия Волочкова развалилась на полу, покрытом черной газовой тканью. Точно так же выглядит ее балетная пачка, которая держится на контрастных кожаных подтяжках, они же слегка сдавили живот. Верхнюю часть наряда составляет лоснящийся топ, который сильно обтянул бюст звезды. Образ довершила странная прическа с пробором и торчащими космами, а также крупный перстень на пальце - его Анастасия демонстративно выставила на камеру, опершись рукой о колено.

Стоит отметить, что в таком виде танцовщица выглядит значительно моложе. Благодаря стараниям фотографа и профессиональному гриму она визуально сбросила лет десять.

Ранее Анастасия Волочкова выложила фото эскстремального упражнения с мужчиной. Балерина в тесном боди и пуантах перевернулась на спине своего партнера, застыв в опасной позе вниз головой. В такой позе она показала не только свою растяжку, но еще и жирные волосы, за которые ее тут же раскритиковали пользователи социальной сети.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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