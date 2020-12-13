Телеведуча і актриса Анфіса Чехова показала себе в новій фіолетовій сукні, яка, на її думку, чудово виглядатиме на жінках у новорічну ніч

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Чехової у соцмережі.

Так, телеведуча радить зустрічати Новий рік в тому, що подобається, а не в тому, що радять астрологи, тому Анфіса рекомендує не зациклюватись на виборі кольору.

"А може на Новий рік бути в фіолетовому? Ідеально сідаэ на будь-яку фігуру плаття від нашого бренду. Фіолетове. До сих пір люблю цей колір.

Я не знаю в чому там астрологи радять зустрічати НР. Але я вам раджу зустрічати в тому, що подобається. Розміри є від 42 до 54. Є в інших кольорах: чорний, смарагдовий і червоний. Як вам?" - запитала Чехова у фоловерів.

На новому фото Чехова позує в стильній фіолетовій сукні, повернувшись до камери спиною.

Фоловери оцінили новорічний лук артистки та зазначили, що такий фасон їй дуже личить.

"Красуня", "Шикарна", "Колір дуже пасує", "Зустрічати треба в улюбленому. Вам дуже пасує цей колір", "Супер", "Колір чудовий! Зачіска вогонь! Мила дівчина", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова в мокрому бікіні безсоромно розставила ноги і нарвалася на критику: "а працювати коли будете?".