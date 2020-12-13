Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала себя в новом фиолетовом платье, которое, по ее мнению, прекрасно будет смотреться на женщинах в новогоднюю ночь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Чеховой в соцсети.

Так, телеведущая советует встречать Новый год в том, что нравится, а не в том, что советуют астрологи, поэтому Анфиса рекомендует не зацикливаться на выборе цвета.

"А может на Новый год быть в фиолетовом? Идеально садящаеся на любую фигуру платье от нашего бренда. Фиолетовое. До сих пор люблю этот цвет.

Я не знаю, в чем там астрологи советуют встречать НГ. Но я вам советую встречать в том, что нравится. Размеры есть от 42 до 54. Есть в других цветах: черный, изумрудный и красный. Как вам?" - спросила Чехова у фолловеров.

На новом фото Чехова позирует в стильном фиолетовом платье, повернувшись к камере спиной.

Фолловеры оценили новогодний лук артистки и отметили, что такой фасон ей очень идет.

"Красавица", "Шикарная", "Цвет очень идет", "Встречать надо в любимом. Вам очень идет этот цвет", "Супер", "Цвет замечательный! Прическа огонь! Милая девушка", - пишут в комментариях.

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем:"красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыдно расставила ноги и нарвалась на критику: "а работать когда будете?".