Телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила свежим фото: не успев вернуться из Мальдив красотка рванула на другой сказочный курорт

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Томная Чехова находилась в холле роскошного отеля, раскинувшись на подушках золотисто-кремового дивана. На телеведущей было темно-зеленое платье и босоножки на плоской подошве. Анфиса сложила ногу на ногу, игриво задрав юбку и оголив прелестные ножки.

"Ну, что, я в Дубае. В Москве так мрачно и холодно, что я использую любую свободную неделю, чтобы куда-нибудь уехать. Для путешествия в Дубай, нужно иметь справку об отсутствии Ковида, страховку, включающую в себя лечение от Ковида, и еще в аэропорту у всех прилетевших, прямо на месте, берут анализ.

Это не быстро и не слишком приятно... Но когда попадаешь после этого в тепло и красоту, быстро всё забывается", - сообщила в подписи Анфиса.

Не все пользователи с энтузиазмом восприняли хвастовство Чеховой, некоторые возмутились, мол, "откуда у нее столько денег":

"У меня только один вопрос: как бы так не работать, чтобы с одного курорта на другой летать?😁🤷👍" - "Всё в ваших руках. Для начала надо много работать, чтобы заработать себе возможность потом много не работать😉"

"Откуда у вас столько денег)?" - "не видно, чтобы Анфиса работала, одно отдыхает" - "От верблюда 🐫"

"Вопросов нет, завидую)"

"Да, красиво жить не запретишь"

"Хорошего отдыха, вы шикарная 🔥🌸 и как человек и как девушка)))👍"

"Шикарное платье и ноги Анфиса🙏"

"Ой, не узнала)"

"Какая же вы кайфовая🔥"

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".

Также Politeka писала, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".