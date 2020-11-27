Телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила свежим фото: не успев вернуться из Мальдив красотка рванула на другой сказочный курорт
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.
Томная Чехова находилась в холле роскошного отеля, раскинувшись на подушках золотисто-кремового дивана. На телеведущей было темно-зеленое платье и босоножки на плоской подошве. Анфиса сложила ногу на ногу, игриво задрав юбку и оголив прелестные ножки.
"Ну, что, я в Дубае. В Москве так мрачно и холодно, что я использую любую свободную неделю, чтобы куда-нибудь уехать. Для путешествия в Дубай, нужно иметь справку об отсутствии Ковида, страховку, включающую в себя лечение от Ковида, и еще в аэропорту у всех прилетевших, прямо на месте, берут анализ.
Это не быстро и не слишком приятно... Но когда попадаешь после этого в тепло и красоту, быстро всё забывается", - сообщила в подписи Анфиса.
Не все пользователи с энтузиазмом восприняли хвастовство Чеховой, некоторые возмутились, мол, "откуда у нее столько денег":
Русская Кардашьян ослепила роскошью в гигантском декольте, с такой не заскучаешь: "Богиня"
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка»
Дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли: "Ему уже звонили..."
Найдена надежная замена доллару, который несется к краху, на рынке валют переполох: "Впервые с 2013 года.."
"У меня только один вопрос: как бы так не работать, чтобы с одного курорта на другой летать?😁🤷👍" - "Всё в ваших руках. Для начала надо много работать, чтобы заработать себе возможность потом много не работать😉"
"Откуда у вас столько денег)?" - "не видно, чтобы Анфиса работала, одно отдыхает" - "От верблюда 🐫"
"Вопросов нет, завидую)"
"Да, красиво жить не запретишь"
"Хорошего отдыха, вы шикарная 🔥🌸 и как человек и как девушка)))👍"
"Шикарное платье и ноги Анфиса🙏"
"Ой, не узнала)"
"Какая же вы кайфовая🔥"
Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".
Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".
Также Politeka писала, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".