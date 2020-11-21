42-летняя телеведущая Анфиса Чехова продолжает будоражить сеть яркими снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах

Новое пляжное фото знаменитость разместила у себя Инстаграм, передает Politeka.net

В этот раз Чехова показала, как нежится в лазурных водах Индийского океана в голубом купальнике.

Она стала принимать солнечные ванны, стоя по колено в воде.

В подписи к снимку Чехова решила поразмышлять о людях, условно разделяя их на три категории.

"1. Им пофигу кто, где и сколько отдыхает. Как правило такие люди и сами часто путешествуют.



2. Люди, которые любят следить за чужими путешествиями. Это их мотивирует, позволяет мечтать, стремиться к своим собственным чудесным приключениям. Вдохновляет, радует и стимулирует.



3. Люди, которые ненавидят тех, кто путешествует. Это они пишут в коментах: «От чего вы так устали, что постоянно отдыхаете?»

«А работать когда будете?»

«Кругом пандемия, а вы, (цитирую) сраные богатеи, всё по Мальдивам катаетесь!»



Эти люди в своей голове запретили себе даже иметь мечту ( я уж не говорю про намерение или цель) когда-нибудь путешествовать, и делать это так часто, как это возможно!», - написала Чехова.

Также телеведущая справедливо подметила, что злость, ненависть, зависть, разрушают не тех, на кого они направлены, а тех, кто их испытывает. Поэтому она призвала людей быть добрее и не завидовать.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».