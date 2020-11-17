Телеведущая Анфиса Чехова взвинтила эмоциональным видео, показав свою фигуру во всевозможных ракурсах

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых побезумствовала на мальдивском пляже под дождем (чтобы посмотреть, видео проскролльте вниз).

Мокрая и счастливая Анфиса предстала в голубом бикини и белом парео с цветами. Девушка носилась по пляжу под кавер одной из песен Стинга: ветер то и дело задирал тонкую ткань, оголяя ее выдающиеся прелести.

Кроме того телеведущая покрутилась на белом песочке, пленяя загорелыми "вкусностями".

"Это пожалуй самое лучшее видео с отдыха, которое я когда-либо делала в своей жизни😍 Дело было так. Лежим мы с Марией загораем и тут начинается дождь. И могли бы мы уныло смотреть на дождь из окна нашей виллы, если бы в моем плей-листе не завалялась эта дождливая песня😬 И я говорю БабЕ: «Пойдем поснимаем видео?» А она отвечает: «Почему бы и нет!» А дальше мы носились под дождем, снимая этот клип. Всем, кто любит дождь, особенно мальдивский,☺️ посвящается!", - поделилась Чехова.

Пользователи с радостью прокомментировали увиденное:

"Очень красиво! И с одного дубля снято?)" - "Да)) Просто снимали всё подряд, а потом я смонтировала☺️"

"Лучше в 100 раз чем клипы у многих))"

"Очень красиво и без пошлости🔥"

"Место-рай на земле! 😍😍😍 Вы прекрасно вписываетесь в эти декорации! Хочется вам пожелать доченьку ! Такую же красивую как и вы сами!😘"

"Волшебное видео 😍 Так романтично!! И немного грустно почему-то... 😊"

"Красота и блаженство👍🔥💗"

"Сплошное удовольствие)))"

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