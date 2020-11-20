Телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила необычными кадрами на мальдивском пляже

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в синем бикини на белом песочке, окруженная пальмами.

Соблазнительная Чехова подала классную идею для пляжных фото. Девушка позировала, прикрывшись ракушкой с такого ракурса, что кажется будто она заменила ей юбку.

На одном из фото пышнотелая Анфиса подняла ножку, балансируя на другой. Руки при этом красотка держала как балерина, наверху.

"А мальдивские фото всё не кончаются🤦🏻‍♀️ Чтоб я так долго отдыхала, как фото выкладываю😬", - подписала кадры телеведущая.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Понеслась душа в рай😄 давайте придумаем новые объекты для фото ✌️"

"Уберите ракушку😍"

"О Боже... 🤣"

"Какие красивые фото у Вас с отдыха ! 😍"

"Шикарная юбка👌🏻❤️"

"Пикантно ♠️"

"Анфиса, ты без нижней части бикини?😳😉"

"Как поднимают настроение Ваши фотографии😍😘❤️...Волочкова нервно курит в сторонке)))"

"проветриваем?)"

"Самое интересное прикрыто 😄"

"Мммм,так прям сразу...ракушка, да на весь Инстаграм😂"

Ранее мы сообщали, Анфиса показала, как носится по пляжу под дождем. Красотка показала свою аппетитную фигуру со всех ракурсов.

"Это пожалуй самое лучшее видео с отдыха, которое я когда-либо делала в своей жизни😍", - поделилась телеведущая в подписи.

"Очень красиво и без пошлости🔥"; "Место-рай на земле! 😍😍😍 Вы прекрасно вписываетесь в эти декорации!"; "Волшебное видео 😍 Так романтично!! И немного грустно почему-то... 😊"; "Сплошное удовольствие)))", - отреагировали поклонники.

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