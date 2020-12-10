Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова вразила розкішною фігурою в шкіряному міні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, дівчина позує під час поїздки в ліфті, демонструючи розкішну фігуру в шкіряних мінішортах і курточці. Її знаменитість вирішила розкрити, оголивши ідеальні форми. Попри те, що кадр не був як-небудь підписаний, її шанувальники прийшли в «дикий» захват.

"Вау, фантастична», «вогонь наряд», «красоточка», «круті шорти», «дуже красиво виглядаєш», «ну моделька просто», "це справжня пожежа", - пишуть вони.

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23-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі.

Даша з розпущеним волоссям позувала в чорних шкіряних шортиках з високою талією й темно-сірій водолазці: туга тканина найвигіднішим чином підкреслила апетитний бюст дівчини.

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