Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова вразила розкішною фігурою в шкіряному міні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, дівчина позує під час поїздки в ліфті, демонструючи розкішну фігуру в шкіряних мінішортах і курточці. Її знаменитість вирішила розкрити, оголивши ідеальні форми. Попри те, що кадр не був як-небудь підписаний, її шанувальники прийшли в «дикий» захват.
"Вау, фантастична», «вогонь наряд», «красоточка», «круті шорти», «дуже красиво виглядаєш», «ну моделька просто», "це справжня пожежа", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова ощасливила шанувальників
23-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі.
Даша з розпущеним волоссям позувала в чорних шкіряних шортиках з високою талією й темно-сірій водолазці: туга тканина найвигіднішим чином підкреслила апетитний бюст дівчини.
Нагадавши, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"
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