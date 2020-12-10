Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила роскошной фигурой в кожаном мини

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, девушка позирует во время поездки в лифте, демонстрируя роскошную фигуру в кожаных мини-шортах и курточке. Ее знаменитость решила распахнуть, обнажив идеальные формы. Несмотря на то, что кадр не был как-либо подписан, ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Вау, фантастическая», «огонь наряд», «красоточка», «крутые шорты», «очень красиво выглядишь», «ну моделька просто», «это настоящий пожар», - пишут они.

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23-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

Даша с распущенными волосами позировала в черных кожаных шортиках с высокой талией и темно-серой водолазке: тугая ткань самым выгодным образом подчеркнула аппетитный бюст девушки.

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