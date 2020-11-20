Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова осчастливила поклонников

Как передает Politeka.net, 23-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

Даша с распущенными волосами позировала в черных кожаных шортиках с высокой талией и темно-серой водолазке: тугая ткань самым выгодным образом подчеркнула аппетитный бюст девушки.

Привлекательный лук дополнила стильная красная сумочка с цепью вместо ручки.

В подписи Ульянова объявила о полном выздоровлении - как известно, ранее экс-участница "Холостяка" подхватила китайский вирус.

"Я здорова 😍 Уже несколько дней, как чувствую себя хорошо. Сдала тест и очень надеялась на подтверждение моего выздоровления 🤞🏼 И вуаля - сегодня я получила отрицательный тест! Благодарю вас, что были со мной, что поддерживали. Очень рада, что перенесла вирус в достаточно легкой форме (температура и слабость были недолго). Вам желаю здоровья, берегите себя ♥️", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, радуясь за фаворитку Михайлюка:

"Невероятная 😍😍😍 Даша ❤️"

"С выздоровлением Дашуха!!!!💕💕🔥😍"

"Шикарная у Вас Bottega😉❤️🔥"

"❤️ Я безумно рада что ты выздоровела 🔥😍"

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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