Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила зізнанням, вип'ятивши в облягаючому вбранні своє "безсоромність"
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
«Я просто подумала про те, що, виклавши пару моїх архівних відео, не закрила коментарі.. Не скажу, що зробила помилку. Мої добрі люди з команди повідали.. Знаєте, я ніколи не гналася за кількістю передплатників, лайків або за статистикою, яка перевищує кількість переглядів моїх постів в сотні разів», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Волочкова подякувала своїм шанувальникам за слова тепла і підтримки, а також різко звернулася до хейтерів.
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"Я живу з живими й справжніми людьми. З тими, хто є свідками моєї творчості й з тими, хто знає мене особисто. А не з тими ботами та хейтерами проплаченим, хто сам з себе нічого не представляє. Тому, хочу всім побажати добра і любові», - йдеться в тексті повідомлення.
Примітно, що на опублікованому знімку Волочкова позує в облягаючому вбранні, який підкреслює її «випнуту» фігуру. При цьому вже традиційно коментарі знаменитість вирішила закрити через надмірну кількість критики. Люди звинувачують зірку в лукавстві.
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