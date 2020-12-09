Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила зізнанням, вип'ятивши в облягаючому вбранні своє "безсоромність"

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

«Я просто подумала про те, що, виклавши пару моїх архівних відео, не закрила коментарі.. Не скажу, що зробила помилку. Мої добрі люди з команди повідали.. Знаєте, я ніколи не гналася за кількістю передплатників, лайків або за статистикою, яка перевищує кількість переглядів моїх постів в сотні разів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Волочкова подякувала своїм шанувальникам за слова тепла і підтримки, а також різко звернулася до хейтерів.

"Я живу з живими й справжніми людьми. З тими, хто є свідками моєї творчості й з тими, хто знає мене особисто. А не з тими ботами та хейтерами проплаченим, хто сам з себе нічого не представляє. Тому, хочу всім побажати добра і любові», - йдеться в тексті повідомлення.

Примітно, що на опублікованому знімку Волочкова позує в облягаючому вбранні, який підкреслює її «випнуту» фігуру. При цьому вже традиційно коментарі знаменитість вирішила закрити через надмірну кількість критики. Люди звинувачують зірку в лукавстві.

Нагадавши, скандальна Волочкова після Мальдів замоталася в целофан, вразивши новою зовнішністю

А ще Politeka писала, що" обвуглілася " Волочкова розбурхала видом в бікіні з блискучим бюстом

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Волочкова влаштувала пустощі в океані, провокаційні кадри